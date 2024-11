Weer gladheid door sneeuw of hagel: KNMI geeft code geel af

Het KNMI heeft voor bijna alle provincies, waaronder ook Brabant, code geel afgegeven. Volgens het meteorologisch weerinstituut bestaat er kans op gladheid door natte sneeuw of door hagel. De waarschuwing geldt tot vrijdagochtend tien uur.

In alle provincies geldt code geel behalve Groningen. Daar is code oranje van kracht omdat daar regionaal veel sneeuw gaat vallen, zo'n vijf tot tien centimeter.

Voor het hele land, met uitzondering van het westen, geldt voor later donderdagavond, komende nacht en vrijdagochtend in het hele land plaatselijke gladheid door winterse neerslag of door bevriezing van natte weggedeelten.