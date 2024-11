Alleen het huwelijk hield Frans (66) weg bij zijn strooizout

Al 50 jaar is Frans de Crom betrokken bij het strooien van de wegen in en rond Eindhoven. Het is voor de Veldhovense aannemer zijn lust en zijn leven. Alles moet er in de wintermaanden voor wijken. Nu de lage temperaturen onze provincie hebben bereikt, staat Frans op scherp. "Als de telefoon gaat, moeten we gelijk weg."

Woensdagavond om acht uur begon het strooiseizoen voor Frans de Crom (66). De pieper van de aannemer ging af en dat betekende dat hij alweer voor het vijftigste jaar naar de strooiwagens moest. "En we waren pas om zeven uur in de morgen weer klaar!", vertelt hij vol trots.

"Dan gingen we uiteten en dan ging de pieper af. Dan was het jammer van het eten, maar ik moest weg."

Telkens als de temperaturen dalen naar het vriespunt, gaat het hart van Frans sneller kloppen. "Elke avond zit je te wachten of de pieper nog afgaat. We zijn wat dat betreft net de brandweer. Als we gebeld worden, dan moeten we weg." En dat gebeurde in die 50 jaar al op veel verschillende momenten. "Dan gingen we uiteten en dan ging de pieper af. Dan was het jammer van het eten, maar ik moest weg. Tegenwoordig sla ik verjaardagen ver weg van Eindhoven ook over. Als de telefoon gaat, moet ik zorgen dat we zo snel mogelijk kunnen gaan strooien."

Frans de Crom vult wagens met strooizout (foto: SQ Vision).

Maar één keer had hij toch vervanging geregeld. "Dat was met mijn huwelijk. Op 11 januari 1985 ben ik getrouwd. Maar zelfs de pastoor had niet verwacht dat ik er zou zijn. 'Ik dacht dat jij niet zou komen, omdat het aan het vriezen was', zei hij tijdens de dienst." Jarenlang zat Frans zelf op de strooiwagens, maar de laatste jaren verdeelt hij het zout over de veertig wagens. Wat hij nou al jaren zo leuk vindt aan zijn werk, vindt hij lastig uit te leggen. "Het is gewoon leuk om op deze manier mijn boterham te verdienen."

"Je mag over tien jaar weer bellen hoor!"