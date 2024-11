Met Bitcoins houdt Frank zijn magazijn warm: 'Fantastische ontwikkeling'

In het magazijn van ondernemer Frank uit Heeswijk-Dinther staan niet alleen spullen om deurklinken te leveren, maar ook een grote computer die Bitcoin-transacties verwerkt. Met deze computer houdt Frank zijn magazijn warm, waardoor hij minder gas hoeft te gebruiken. "Nu de koers van Bitcoin aan het stijgen is, is dit een fantastische ontwikkeling."

De Bitcoin is een digitale munt die sinds 2009 bestaat. Sindsdien kent de munt pieken en dalen, maar vrijdagochtend heeft de prijs van Bitcoin een record bereikt. Bert de Groot van het bedrijf Bitcoin Brabant maakt daar handig gebruik van. Hij plaatst Bitcoin-computers bij ondernemers. Bert de Groot is op bezoek bij ondernemer Frank die een bedrijf heeft in deurkrukken en hang- en sluitwerk in Heeswijk-Dinther. Tijdens een radio-interview met NPO Radio 1 legt hij uit hoe het werkt. "We staan hier in een pakhuis vol met stellages. Voorheen werd dit verwarmd met gas en nu voor een klein deel met elektriciteit." Achter in de hoek van het pakhuis staat een Bitcoin-computer te zoemen. "Deze computer is transacties aan het verwerken. Er staan over de aardbol verspreid miljoenen van deze computers. Ze staan dus niet in de kelder bij een bank, maar overal, ook bij bedrijven", legt De Groot uit.

"Stroom terugleveren is helaas geen optie, want we kennen een overspannen energiemarkt."

Frank kwam op het idee om De Groot in te schakelen, omdat hij zonnepanelen op het dak heeft liggen. De panelen wekken meer stroom op dan dat Frank verbruikt. "Stroom terugleveren is helaas geen optie, want we kennen een overspannen energiemarkt, zeker hier in de regio." De opgewekte stroom kon Frank dus niet meer kwijt, maar hij kon het wel gebruiken om een Bitcoin-computer te laten 'minen', dat vergelijkbaar is met het delven van goud. Bij Bitcoin gebeurt dat niet fysiek, maar met zo'n computer. Voor Frank is de Bitcoin-computer een mooie uitvinding om zijn pand te verwarmen waardoor hij minder gas verbruikt. Het gaat Frank dan ook niet zozeer om de Bitcoins. "Daar ben ik niet veel mee bezig. Het apparaat staat op zichzelf. Het loopt, het draait. Bert ondersteunt ons daarbij."

"Vrienden weten dat ik zo'n ding heb draaien en die zijn wel geïnteresseerd."

Nu de koers van de Bitcoin is gestegen is dat voor Frank natuurlijk wel een leuke bijkomstigheid. "Vrienden weten dat ik zo'n ding heb draaien en die zijn wel geïnteresseerd. En ja, het is leuk, maar het is voor mij bijvangst. Ik steek niet al mijn geld in Bitcoin hoor." De Groot merkt dat de interesse in Bitcoin automatisch groter wordt als de prijs van de cryptomunt stijgt. Toch raadt hij niet elk bedrijf aan om gelijk een computer aan te schaffen. "Je moet het wel rond krijgen. De elektriciteitsprijs in Nederland is heel hoog dus je moet stroom over hebben. Als je het niet rond kan rekenen dan moet je er niet aan beginnen."