Tessa vast in de sneeuw na Efteling-bezoek: 'Met gezin in de auto geslapen'

Tessa van Daalen (59) uit Texel kwam met vier vrienden terug van de Efteling toen het verkeer donderdagavond vast kwam te staan door een ijsplaat op de weg. Ze misten de laatste boot naar Texel en sliepen opgekruld in de auto. "Het was een avontuur, maar geen sprookje."

Een rij auto's staat 's nachts stil op een slecht verlichte weg. Een grote sleepwagen staat vooraan, met zijn lichten aan. Straatlantaarns verlichten de scène en in de verte is een politieauto met zwaailichten zichtbaar. Honderden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs hebben donderdagavond uren stilgestaan op de Noord-Hollandse N9.

IJsplaten op de weg zorgden voor een enorme file. "De ene na de andere vrachtwagen zagen we van de weg afglijden." Dus dan ga je omrijden, zegt Van Daalen. Binnendoor, via Bergen, richting de Duinweg. Maar, die was ook dicht. Weer in de file.

De laatste boot was inmiddels al vertrokken. "Een hotel zoeken in de nacht is een hoop gedoe, en heel erg duur. Toen hebben we besloten in de auto te slapen."

Met z'n vieren tegen elkaar, onder een deken die in de achterbak lag. Van Daalen heeft goed geslapen, de rest wat minder. "Het was niet zo erg hoor", zegt Van Daalen, "want je bent een eilandbewoner, en dan kan zoiets gebeuren."