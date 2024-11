Kletsnatte uitvinding van Bas houdt ongewenste katten uit je tuin

De een vindt het prima, de ander ergert zich er dood aan: de kat van iemand anders in je tuin. Bas Hapers uit Eindhoven is er in ieder geval geen fan van en bedacht de PussyWetter: een apparaatje dat katten natspuit. Een video daarvan ging viraal op Dumpert. "Het is om van de katten af te komen, maar het moet ook een leuk speeltje zijn."

Het mag duidelijk zijn dat Bas niet de grootste kattenvriend is. Al helemaal niet van de buurtkatten die in de zomer op zijn tuinset komen liggen. "Dan wordt het een grote smeerboel", vertelt Bas in een video op Dumpert. Bas had er alles aan gedaan om de katten uit zijn tuin te krijgen. "Maar niets werkte", vertelt hij. Daarom ging hij zelf aan de slag. "Ik houd wel van een hobbyprojectje met een beetje techniek. Ik ben er bijna een jaar bezig geweest." Er zijn meerdere prototypes van de PussyWetter, waarbij een kat nat wordt gespoten. De eerste variant werkte op beweging. "Maar dan loop je zelf door de tuin en dan pakt 'ie jou." De nieuwste werkt zó goed, dat het alleen reageert op de beweging van katten en niet op Bas zelf.

"De kat waar ik last van had is niet meer teruggekomen."

Om zijn uitvinding te laten zien, nam Bas een filmpje op dat later heel vaak werd bekeken op Dumpert. "De kat waar ik last van had, is niet meer teruggekomen. Daarom hangt het exemplaar uit het filmpje niet hier in de tuin, maar bij een collega." Op de video is te zien hoe het apparaatje de katten die langslopen natspuit. De katten rennen daarna vanzelf weg van de schrik. De buren van Bas weten niet dat het apparaatje in zijn tuin hangt. "En de namen van de katten uit het filmpje zijn allemaal nep", lacht hij.

"Veel mensen grijpen naar oplossingen die minder acceptabel zijn voor katten."

Bas kreeg na zijn filmpje over de PussyWetter veel reacties van mensen die het apparaat ook willen hebben. "Iedereen kon zich in het apparaat vinden, mensen zonder en met katten. Veel mensen grijpen naar oplossingen die minder acceptabel zijn voor katten. Dit zit er een beetje tussenin." Inmiddels kan Bas van alles instellen op zijn PussyWetter. Niet alleen katten kunnen het doelwit zijn, maar ook vogels en mensen. "Dat heb ik gedaan om van die katten af te komen, maar het moet ook een leuk mannenspeeltje zijn. Je kunt hem dus met de hand bedienen en mensen plagen." Voor wie het ding ook wel in de tuin wil, is er slecht nieuws: de uitvinding van Bas is nog niet te koop. "Misschien komt dat nog als er veel animo voor is." Bekijk hier de video van de PussyWetter: