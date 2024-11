Rijdende robot Badger bewaakt vliegbasis: 'Als iets afwijkt, meldt-ie dat'

Bij Vliegbasis Eindhoven laten ze een AI-robot een deel van het terrein beveiligen. Deze robot kan mensen zelf aanspreken, bijvoorbeeld om zich te identificeren. Het is nu nog een proef, alleen in Eindhoven. Maar als de test aanslaat, gaan meer Nederlandse defensieterreinen zo beveiligd worden.

Een beveiliger krijgt dan een melding op zijn telefoon of laptop. Dit kan voor Defensie handig zijn om zo op tijd actievoerders te ontdekken die het terrein op willen komen. De robot kan zelf ook praten. “Als de robot iemand bij het hek ziet, wijkt dat af van het beeld dat vooraf is gemaakt. Dan kan de robot vragen: ‘Wat doet u daar?’.”

De robot ziet alles wat afwijkt van het normale. Licht dat nog aan is op een raar tijdstip, open deuren, iemand in de bosjes of een onbekend voertuig op het terrein. "Als de robot ontdekt dat er een gat in het hek zit of dat er iets anders afwijkt, klopt dat niet met beelden die vooraf zijn gemaakt.”

Badger heeft een ingebouwde microfoon. Op afstand kan er meegeluisterd worden. De robot kan bijvoorbeeld ook vragen: 'Kunt u zich identificeren?'. Beveiligers kunnen daarna via de robot op afstand met de persoon praten.

De robot is bedoeld als aanvulling, niet als vervanging. “Als er iets aan de hand is, moet een beveiliger ingrijpen.” Een robot bewapenen is dan ook zeker niet de bedoeling. “Het is een middel om de beveiligers te helpen om extra patrouilles te rijden, met name ’s nachts. De robot heeft een hittebeeld. ‘s Nachts ziet de robot meer dan een beveiliger kan zien. Dan kunnen we ‘m goed gebruiken.”

Volgens Atilla heeft de robot voor de vliegbasis een mooie toekomst, mocht Defensie de proef geslaagd vinden. "In de toekomst kunnen we ‘m gebruiken om patrouilles te rijden om hier vliegtuigen te bewaken."