Ongeluk op de A58 tussen Breda en Tilburg: meer dan een uur vertraging

Een ongeluk op de A58 zorgt voor flinke vertraging op de weg tussen Breda en Tilburg. Rond drie uur 's middags was de vertraging al zeventig minuten. De linkerrijstrook in de richting van Breda naar Tilburg is dicht.

"Vanaf knooppunt St. Annabosch doe je er 70 minuten over om bij Tilburg-West te komen", laat Rijkswaterstaat weten. Bij het ongeluk zijn meerdere auto's betrokken. Die worden door een berger van de snelweg gehaald. Aan de andere kant van de A58, in de richting van Tilburg naar Breda, staat een kijkersfile van 10 minuten.