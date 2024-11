Vervuilende busjes en trucks blijven niet welkom in Eindhoven en Tilburg

Eindhoven, Tilburg en twaalf andere gemeenten die volgend jaar een zero-emissiezone willen invoeren waar alleen bedrijfsauto's mogen komen die geen schadelijke stoffen uitstoten, houden vast aan hun plannen. Die worden ongewijzigd ingevoerd, laten ze vrijdag weten in een gezamenlijke verklaring die is verspreid. Ook Den Bosch, dat per 1 maart de zone invoert, houdt daaraan vast.

Henk van Ingen Geschreven door