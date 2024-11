IJsbeer Wilbär (16) herstelde niet van operatie en is nu dood

De 16 jaar oude ijsbeer Wilbär is overleden in Eindhoven Zoo. De beer onderging afgelopen weekend een spoedoperatie, maar hij herstelde niet zoals gehoopt. "Hij vertoonde tekenen van ernstige buikpijn, weigerde te eten of drinken en zijn bloedsomloop verslechterde", zegt hoofd dierverzorging Stephan Rijnen.

Hoewel de operatie succesvol leek en de dierenarts en dierenverzorgers zich dagenlang hebben ingespannen om Wilbär er weer bovenop te helpen, mocht dit niet baten. "Uiteindelijk hebben de verzorgers in overleg met de dierenarts de moeilijke beslissing moeten nemen om hem te laten inslapen en verder lijden te voorkomen", meldt de dierentuin op Instagram. Wilbär kwam via het Europese management programma in 2022 naar Eindhoven Zoo. Europese dierentuinen zetten zich in om een gezonde reservepopulatie te creëren, aangezien de diersoort in het wild met uitsterven wordt bedreigd. Samen met vrouwtjesijsbeer Frimas zette hij het jong Otis op de wereld. “Een waardevolle bijdrage aan het behoud van de soort”, schrijft de dierentuin van Wilbär. “Het overlijden van Wilbär heeft veel impact, zeker op de verzorgers die hem iedere dag met liefde hebben verzorgd”, besluit Eindhoven Zoo.