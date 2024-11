Let op als dit weekend de weg op gaat: snelweg richting Breda dicht

Wie dit weekend van en naar onze provincie rijdt, moet op tijd vertrekken. De A27 tussen de Merwedebrug en Utrecht is van vrijdagavond tot maandagochtend dicht in beide richtingen.

De werkzaamheden duren van vrijdagavond tien uur tot maandagochtend vijf uur. Alle tussengelegen op- en afritten zijn ook dicht.

Verkeer dat naar Breda rijdt, wordt vanaf knooppunt Gorinchem omgeleid via de A2 en A15. Verkeer dat richting Utrecht moet, wordt via dezelfde route via de A15 en A2 omgeleid. Bij de afgesloten opritten worden verkeersregelaars ingezet. De extra reistijd kan oplopen tot een halfuur.

De wegwerkzaamheden maken onderdeel uit van het verbreden van de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Houten.

Onderhoud A4 afgezegd

Rijkswaterstaat zou van vrijdagavond tot en met maandagochtend ook werkzaamheden uitvoeren op de A4. De weg zou afgesloten zijn tussen knooppunt Zoomland en afrit Hoogerheide richting Vlissingen en Antwerpen. Deze werkzaamheden zijn vorige week afgezegd, vanwege de slechte weersomstandigheden die waren voorspeld. De werkzaamheden worden op een later moment uitgevoerd. De weg blijft dit weekend dus gewoon open.