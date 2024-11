Man springt vanaf zolder naar beneden tijdens woningbrand

Op de zolderverdieping van een huis aan de Baronielaan in Alphen is vrijdagavond brand uitgebroken. Een man is vlak na het uitbreken van de brand uit het raam gesprongen. Hij is daarbij gewond geraakt.

De man wordt onder politiebegeleiding in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Op de bovenverdieping was ook een hond aanwezig. Die is door de hulpdiensten op tijd naar beneden gehaald. De dierenambulance is onderweg om het dier te controleren. Het vuur brak rond half tien uit. De brandweer schaalde op naar een middelgrote brand en sloot de straat af. De brand was snel onder controle.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.