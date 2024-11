Automobilist vlucht met 200 kilometer per uur voor de politie en crasht

Een automobilist is vrijdagavond ervandoor gegaan toen de politie hem op de A2 bij Best wilde laten stoppen voor een algemene verkeerscontrole. Dit leidde tot een kilometerslange achtervolging. De auto, een zwarte Volkswagen Golf R met meer dan 300 pk, crashte uiteindelijk op de A2 bij Boxtel.

Bij de afrit Boxtel-Noord verloor de bestuurder van de Volkswagen de controle over het stuur. Daar crashte de auto met hoge snelheid tegen de vangrail. Door de klap schoten alle airbags in de auto open.

Alle airbags schieten open Het operationeel centrum coördineerde de politieactie vanuit verschillende steden en dorpen in een poging de auto te kunnen onderscheppen.

Tijdens de politieachtervolging richting Den Bosch haalde de bestuurder van de Volkswagen snelheden van meer dan 200 kilometer per uur. "Dit vroeg het uiterste van de rijvaardigheid van de betrokken agenten", laat de politie weten op Instagram.

Politieheli

Na de crash vluchtte de bestuurder te voet. De politie vermoedt dat deze gewond is geraakt bij de crash.

Ondanks de inzet van diverse agenten en politiehonden werd de bestuurder niet meer gevonden. "De politiehelikopter was helaas niet op tijd beschikbaar om hierbij te helpen."

Identiteit bekend

De identiteit van de vermoedelijke bestuurder is echter bekend bij de politie. "Daarnaast zijn persoonlijke spullen in de auto gevonden. Die worden nader onderzocht."

De auto, die eigendom is van een leasebedrijf, is getakeld. Het leasebedrijf is van de crash op de hoogte gebracht.