Pijnlijke uitschakeling Michael van Gerwen in aanloop naar WK darts

Michael van Gerwen zal niet met een al te best gevoel afreizen naar het WK darts in Londen volgende maand. De Vlijmenaar werd vrijdag, in de aanloop naar hét toernooi van het jaar, in de eerste ronde van de Players Championship Finals in het Engelse Minehead uitgeschakeld. Hij moest zijn meerdere erkennen in Ian White. Van Gerwen verloor met 6-1.

Van Gerwen schreef de Players Championship Finals al zeven keer op zijn naam, maar hij had vrijdagavond weinig in te brengen tegen White. De Engelsman, die in 2019 de halve finale van dit toernooi bereikte, kwam tot een gemiddelde van 102. Hij eindigde het duel stijlvol met een fraaie 170-finish. De enige leg die Van Gerwen op zijn naam schreef, was te danken aan een mooie 160-uitgooi.

Ian White was Michael van Gerwen vrijdag duidelijk de baas (foto: PDC).

Grand Slam of Darts

Van Gerwen werd half november ook al vroeg uitgeschakeld in het Grand Slam of Darts-toernooi in Wolverhampton. Daar overleefde hij, voor het eerst in dertien edities, de groepsfase niet. Hij begon in Wolverhampton nog wel met een 5-0 zege op debutante Noa-Lynn van Leuven, maar moest vervolgens zijn meerdere erkennen in de Schotse topper Gary Anderson (4-5) en ging in de beslissende partij ook onderuit tegen Ryan Joyce (4-5). Nummer drie van de wereld

Door de nederlaag van Van Gerwen in Minehead reist de Vlijmenaar als nummer drie van de wereld af naar het PDC WK. Van Gerwen is drievoudig wereldkampioen. Raymond van Barneveld, Dirk van Duijvenbode, Jermaine Wattimena en Danny Noppert wisten vrijdag wel door te dringen tot de tweede ronde van de Players Championship Finals.