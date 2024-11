Boswachter Frans verklaart waarom er 'moeraseieren' op wandelpaden liggen

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] . Dit keer in Stuifmail vreemde groene bolletjes, 'koraal' in het bos bij Bergen op Zoom en hangen we de Spaanse vlag uit.

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast. Beluister de podcast hier:

Op een vochtig stuk halfverharding lagen allemaal groene bolletjes, wat zijn het?

Sander Castelijns zag op een vochtig stuk halfverharding op zijn werk allemaal groene bolletjes en hij vroeg zich wat dat geweest zou kunnen zijn. Volgens mij waren dat allemaal bolletjes blauwalg, maar niet zomaar bolletjes blauwalg - het is een bijzondere blauwalg (Nostoc pruniforme) die nog geen Nederlandse naam heeft. En nog merkwaardiger is dat de naam 'blauwalg' niet klopt, want in feite zijn het geen echte algen, maar bacteriën. Op veel plekken in ons land worden deze vreemde bolletjes geconstateerd na zware regenbuien. Soms zijn ze massaal aanwezig in de buurt van plassen na zware regenbuien. Het is overigens een niet-gevaarlijke of giftige soort van blauwalg en deze komt overal in de wereld voor. In Engeland noemen ze deze mooie groene bollen of knikkers, Mare’s eggs, oftewel moeraseieren. Wil je er meer over lezen, dan kan dat via deze link

De Tilburgse salamander werd gespot in de wijk Blaak (Foto: Yvette van Baarle).

Gevonden in wijk de Blaak, Tilburg. Is dit een vinpootsalamander?

Yvette van Baarle kwam in de wijk Blaak in Tilburg een salamander tegen en ze vroeg zich af of het een vinpootsalamander was. Vinpootsalamanders hebben in de paringstijd zwarte zwemvliezen tussen de tenen van de achterpoten (zie onderstaande foto), vandaar de naam. Kleine watersalamander hebben dat niet, maar dan hebben we het over salamanders in het water. In dit geval heeft Yvette een salamander buiten het water gefotografeerd en deze is dus in landvorm. Het wordt dan een stukje lastiger om de juiste naam erop te plakken, maar ik denk dat Yvette gelijk heeft. Ook ik vermoed dat het een vinpootsalamander is. Vinpootsalamanders zijn in landvorm lichter gekleurd dan kleine watersalamanders, die donkerder en bruiner van kleur zijn. Daarnaast zie je bij de landvorm van kleine watersalamanders aan de onderzijde ook meer zwarte vlekken. Overigens is het wel bijzonder dat de kleine watersalamander met zijn 11 centimeter groter is dan de vinpootsalamander, die maar 9 centimeter wordt. Dus eigenlijk is de vinpootsalamander de kleine watersalamander.

Een vinpootsalamander (Foto: Saxifraga Kees Marijnissen).

De vreemd 'kever' op Kreta (Foto: Kees Konings).

Gevonden op Kreta: een soort kever, maar welke is het?

Kees Konings dacht dat hij een kever was tegengekomen op Kreta, maar als je goed kijkt naar het insect, zie je dat het geen kever is, maar een wants. Volgens mij is het een knoopkruidschildwants, die vooral te vinden is in weilanden en akkerranden. Daar zijn ze meestal te vinden tussen april en september. Ze komen in grote delen van Europa voor, zelfs tot aan Zweden. Op hun menu staan vooral schermbloemige soorten, zoals wilde wortel, maar ook madeliefjes. Na de paring leggen de vrouwtjes hun eitjes op bladoppervlakten van verschillende kruidachtige planten. Als de eitjes uitkomen is er net zoals bij alle wantsen een onvolledige gedaantewisseling en ontwikkelen ze zich na vijf nimfenstadia tot volwassen knoopkruidschildwantsen.

Marianne zag 'koraal' in het Bergse bos (Foto: Marianne Wijten).

Gezien bij Mattemburgh, maar wat is het?

Marianne Wijten zag in het bos bij de Mattemburgh in Bergen op Zoom iets dat zij nog nooit heeft gezien. Wat ze gezien heeft bij de Mattemburgh is een mooie zwam, de zogenoemde 'rechte koraalzwam'. Rechte koraalzwammen behoren tot de steeltjeszwammen en het vruchtlichaam van deze zwam is meervoudig vertakt. Dit doet dan ook meteen denken aan koraal. Een van de meest bekende koraalzwammen is het kleverig koraalzwammetje. De rechte koraalzwammen groeien vooral op houtsnippers, takken, plantenresten en stronken van bomen. Overigens is er wel verschil in het groeien op loofhout of naaldhout. Op naaldhout is de rechte koraalzwam meer vertakt dan op loofhout. Daarnaast worden op loofhout de vertakkingen meer oranje van kleur.

Winny kreeg bezoek van deze prachtige Spaanse vlag in Rijen (Foto: Winny Stegwee).

Rubriek mooie foto’s

"Deze Spaanse vlag, een nachtvlinder, kwam in mijn tuin in Rijen op bezoek", schrijft Winny Stegwee.

De nachtvlinder kwam zelfs even gedag zeggen (Foto: Winny Stegwee).