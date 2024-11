Vrouw valt agenten aan en probeert weg te rijden met hun politieauto

Een 35-jarige vrouw probeerde vrijdagnacht ervandoor te gaan in een auto van agenten van de politie Breda Zuidwest. Een taxichauffeur had de politie gebeld omdat de vrouw uit zijn rijdende taxi was gesprongen, mogelijk omdat ze niet wilde betalen.

De agenten vonden de vrouw op de straat Zandoogjes. Ze betaalde de taxichauffeur daar alsnog. Onder invloed

Toen de agenten de identiteit van de vrouw wilden controleren, probeerde de vrouw in de politieauto plaats te nemen. Ze werd daar weggehaald, maar deed een nieuwe poging en en wilde met de politieauto wegrijden. Toen de agenten de vrouw uit de auto haalden, verzette ze zich hevig. Ze beet, schopte en sloeg de agenten De vrouw was lastig onder controle te krijgen, vermoedelijk was ze onder invloed van drugs. Onderdeel auto komt los

Ook de politieauto kwam niet ongeschonden uit de strijd. Tijdens het verwijderen van de vrouw kwam een onderdeel van de auto los. Uiteindelijk kreeg de vrouw handboeien om en werd ze naar een politiebureau gebracht.