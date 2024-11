Minderjarig onder invloed rijden 'voordeliger', maar niet zonder gevolgen

Een 15-jarige jongen crashte vrijdagnacht tegen een boom in Sprang-Capelle en raakte daarbij zwaargewond. In de auto zaten ook nog twee oudere mannen - een 21-jarige man uit Kaatsheuvel en een 26-jarige man uit Sprang-Capelle. Waarom de minderjarige jongen precies achter het stuur zat, is nog niet duidelijk, maar wat blijkt? Rijden zonder rijbewijs is voordeliger als minderjarige bestuurder.

Jongeren onder de 16 jaar krijgen namelijk ‘korting’ - de opgelegde boete wordt in dat geval gehalveerd. Wie als volwassene voor de eerste keer wordt betrapt op het rijden in een auto zonder rijbewijs, betaalt een boete van zo’n 340 euro. Daarnaast krijgt diegene een strafblad.

Wanneer een minderjarige hetzelfde doet, wordt de boete door de helft gedeeld. Ook bestaat de kans dat diegene een Halt-interventie krijgt, in plaats van een strafblad. Zo’n interventie houdt in dat Bureau Halt in gesprek gaat met de ouders en de dader leeropdrachten moet maken. De dader moet reflecteren op zijn of haar gedrag en wordt aangespoord om excuses aan te bieden.

Deze aanpak werpt zijn vruchten af. Na een boete maakt 14 procent van de jongeren dezelfde misstap. Na een Halt-interventie is dat nog maar 6 procent. Voorwaarde hiervoor is wel dat het de eerste keer is dat de dader de fout in is gegaan.

Rijden onder invloed

De jonge bestuurder die in Sprang-Capelle tegen een boom aanreed, zou volgens de politie mogelijk onder invloed van alcohol zijn geweest. Dit is nog niet officieel bevestigd. Maar zelfs wanneer dat het geval is, is het ‘voordeliger’ om als minderjarige te worden betrapt. Dat bevestigt advocaat Joris van ‘t Hoff van VTH Advocatuur. “De straf zal altijd voordeliger zijn voor een minderjarige. Alleen is de kans op een Halt-interventie kleiner bij hogere hoeveelheden alcohol.”

Verzekering

Vorig jaar kregen ruim 5000 jongeren tussen de 12 en 17 jaar een boete voor rijden zonder rijbewijs in Nederland. Ondanks dat de gevolgen hiervoor minder ernstig zijn dan voor een volwassen bestuurder, gaat een minderjarige niet vrijuit. De autoverzekering betaalt de tegenpartij voor de opgelopen schade, dat is verplicht. Maar dit bedrag wordt vervolgens verhaald bij de veroorzaker van het ongeluk, en dat kan snel in de papieren lopen.

Rijd je iemand aan zonder rijbewijs en raakt diegene daardoor invalide of arbeidsongeschikt, dan kan dat honderdduizenden euro’s kosten. Zo kan een impulsief ritje een ander voor het leven tekenen, maar steek je ook jezelf jarenlang flink in de schulden. Bovendien ben je na zo’n ongeluk bij de meeste verzekeraars niet meer welkom. Een auto, scooter of huis verzekeren is dan ineens een lastige opgave.