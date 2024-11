Flatbewoners in opstand tegen sloop: 'Woonstichting hoopt op schoon schip'

Bewoners van vier flats in Hintham, in de gemeente Den Bosch, verenigen zich tegen de plannen van woningbouwstichting JOOST. Vorige week kregen zij te horen dat ze vanaf volgend jaar april weg moeten omdat de flats worden gesloopt .

Volgens woningbouwstichting JOOST zijn de woningen verouderd en voldoen ze niet meer aan moderne milieueisen. Naar eigen zeggen had de stichting twee keuzes: “Een ingrijpende renovatie, of sloop en nieuwbouw.” De keuze viel op de tweede optie. De flats Hoogveld, De Engstoep, Fort Prins Willem en Herman Moerkerklaan - met in totaal 391 woningen - gaan tegen de vlakte. De meeste bewoners hebben eerder laten weten aan Omroep Brabant dat ze begrip hebben voor de plannen. Maar niet iedereen is het eens met die keuze. Eén van die tegenstanders is Yannick Veys en zijn moeder van 72 jaar. Zij woont al ruim dertig jaar met plezier in haar flat aan de Herman Moerkerklaan. Gezien haar leeftijd, staat ze niet te springen om nog te verhuizen. Daarom helpt Yannick haar en alle andere bewoners die niet willen vertrekken een handje. Hij verspreidde een folder met daarin een website waarop mensen zich kunnen aanmelden en verenigen, want ‘samen staan we het sterkst’. In een filmpje op YouTube roept Yannick flatbewoners op om zich te verenigen tegen de sloop.



Door andere bewoners die hier ook geen zin in hebben te verenigen, hoopt Yannick de slooptermijn uit te stellen. “Wanneer mensen hun huur niet vrijwillig opzeggen, moet de woningbouwstichting in actie komen”, vertelt hij. “En een enkeling voor de rechter slepen is relatief makkelijk. Als genoeg mensen zich aanmelden, wordt dit al een stuk lastiger.”

