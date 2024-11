Eindhoven Airport geeft buren kijkje achter de schermen op burendag

In de buurt van een vliegveld wonen geeft natuurlijk nogal eens overlast. Om ook eens een andere kant te laten zien, organiseerde Eindhoven Airport zaterdag een burendag. Mensen uit omliggende dorpen mochten langskomen voor een kijkje achter de schermen.

Als een echte VIP zit Lucie van Dingenen uit Valkenswaard op een stoel van een in een privévliegtuig. "Geweldig, dit zit reuze lekker. Ik ben klaar voor vertrek", giechelt ze. Lucie is vooral uit nieuwsgierigheid naar de burendag van Eindhoven Airport gekomen. "Ik wilde wel eens zien hoe het er op het vliegveld aan toe gaat. Keileuk en erg interessant."

"Het is leuk om de buren zo wat beter te leren kennen."

Op de burendag mochten mensen uit de omliggende dorpen een kijkje nemen achter de schermen van het vliegveld. Veel mensen gingen op die uitnodiging in. Zoals Frans Jacobs. "We zijn naaste buren. We wonen hier zo'n zeven kilometer vandaan, dus wij horen dagelijks de vliegtuigen. Dan moet je ook een keer komen kijken als de deur open is. Het is leuk om de buren zo wat beter te leren kennen." De douane, brandweer en bagage-afhandelaars, ze zijn allemaal aanwezig op de burendag. Paul de Groot kijkt zijn ogen uit. "Ik woon in Son, daar komen al die vliegtuigen over. Ik vind het wel mooi om het nu van een andere kant te zien."

"Het gaat er vooral om dat mensen weten wat er gebeurt bij hen om de hoek."

Het was druk op de burendag. Judith de Roy van Eindhoven Airport legt uit: "Wij hebben heel veel buren. Ruim duizend mensen hebben zich ingeschreven voor deze dag. Het gaat er vooral om dat mensen weten wat er gebeurt bij hen om de hoek. Ze kunnen alles zien, vragen en meemaken." Gerrie van Mol woont in Wintelre. Zij is minder enthousiast. "Er zijn hier wel veel buren, maar die zijn ook allemaal altijd heel vroeg wakker. Rond zeven uur start het eerste vliegtuig en zitten wij al in de herrie", legt ze uit. Toch besloot ze naar de burendag te komen. "Gewoon uit interesse. We zijn voort aan het vliegveld gewend eigenlijk. Dus om wat meer te zien dan je normaal achter het hek doet is wel interessant."

"Dit is volgens mij goed voor het wederzijds begrip."

Marianne Jacobs loopt met een groot fototoestel rond. "Ik had geen idee wat er allemaal te zien zou zijn. Maar dit is volgens mij goed voor het wederzijds begrip. Om eens binnen te kijken in plaats van een oordeel te hebben van buitenaf." En de 16-jarige Nazar Vasnyov uit Geldrop wil nog wel vaker terugkomen. Hij mag even achter het stuur van in een klein vliegtuigje plaatsnemen. "Hopelijk kan ik hier later in vliegen. Dat is een van mijn dromen. Wie weet lukt het, dat zou leuk zijn."

Nazar Vasnyov mag even achter het stuur van in een klein vliegtuigje plaatsnemen

Lucie van Dingenen uit Valkenswaard als een VIP in een privévliegtuig