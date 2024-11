RKC pakt zwaarbevochten punt tegen Heracles, maar blijft laatste

RKC heeft een kostbaar punt gepakt in de strijd tegen degratatie. De ploeg uit Waalwijk vocht zich tot twee keer toe terug in de wedstrijd. Vlak voor het eindsignaal werkte Oskar Zawada toch nog de gelijkmaker binnen: 2-2.

Bij RKC maakte keeper Joey Kesting zijn debuut als betaald voetballer. Coach Fraser had de derde doelman nodig omdat Yanick van Osch geblesseerd is en Jeroen Houwen ziek afhaakte.

Heracles kwam na een halfuur spelen op voorsprong door de vijfde competitietreffer van de Bosnische spits Luka Kulenovic, die dinsdag nog even inviel in de interland uit de Nations League tegen het Nederlands elftal (1-1).

RKC Waalwijk kwam na een klein uur op gelijke hoogte via een mooie uithaal van Richard van der Venne. Vanaf randje 16 schoot hij de bal fraai in de kruising. Oskar Zawada kopte even later de bijna 1-2 binnen, maar keeper Fabian de Keijzer wist de bal nog van de lijn te tikken.

In een vermakelijk duel ging het vervolgens op en neer. De thuisploeg kreeg tien minuten voor tijd door een ongelukkige handsbal van RKC'er Julian Lelieveld een strafschop. Jizz Hornkamp was trefzeker vanaf de stip: 2-1.

De elfde competitienederlaag voor RKC leek in de maak, maar Zawada schoof in blessuretijd de bal na een voorzet van Van der Venne alsnog in het net. Het was zijn eerste goal in negentien doelpogingen.

Door het gelijkspel loopt de lantaartdrager van de eredivisie een punt in op Almere. De nummer 17 verloor van GA Eagles (3-0).