Veelbesproken Pepi helpt PSV met hattrick aan eenvoudige zege

PSV is uitstekend uit de interlandbreak gekomen. In eigen huis werd FC Groningen simpel aan de kant gezet (5-0). De grote man bij de thuisploeg was voormalig Groningen-spits Ricardo Pepi. De aanvaller maakte bij afwezigheid van de geblesseerde Luuk de Jong een hattrick. Waar trainer Peter Bosz niet wil spreken van een spitsdiscussie, kreeg deze zaterdagavond weer extra voer.

Het was een twaalf in een dozijn wedstrijd zaterdagavond in het Philips Stadion. PSV kreeg bezoek van FC Groningen en kwam geen minuut in de problemen tegen de promovendus. Zoals dat eigenlijk al 1,5 jaar lang het geval is bij thuiswedstrijden van PSV.

Alleen de ploegen uit de top zes van de Eredivisie weten het de Eindhovenaren op eigen veld sporadisch lastig te maken. Maar tegenstanders als FC Groningen zijn niet opgewassen tegen het PSV van Bosz.

Ook Noa Lang afwezig

Na een kwartier voetballen frommelde Olivier Boscagli een corner binnen nadat Johan Bakayoko de bal met zijn hak verlengde. Na 37 minuten verdubbelde uitgerekend Ricardo Pepi de voorsprong.

In aanloop naar de wedstrijd tegen FC Groningen ging het veel over zijn rol als tweede spits achter Luuk de Jong. De Jong was zaterdagavond net als Noa Lang afwezig. Beiden kampen met lichte klachten, maar ze lijken woensdag tegen Shakhtar Donetsk gewoon weer inzetbaar.

LEES OOK: Bosz heeft luxeprobleem in de spits, maar houdt vast aan De Jong

Spitsdiscussie

Vlak na rust gooide PSV de wedstrijd definitief in het slot. Eerst leek Ismael Saibari de 3-0 te maken, maar zijn treffer werd na een lang beraad van de videoscheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel. Een minuut later zorgde Guus Til alsnog voor het derde Eindhovense doelpunt.

Ricardo Pepi voltooide zijn hattrick door de 4-0 en 5-0 te maken. Daarmee komt hij op negen competitiegoals. Hij geeft in ieder geval weer nieuw voer voor de spitsdiscussie, al zal Bosz daar maling aan hebben. Het duel met de Groningse laagvlieger bood hem de kans om de van een blessure herstelde Hirving Lozano zijn rentree te laten maken.