Drie gewonden na melding steekpartij in huis

Drie mensen zijn zaterdagavond aangehouden na een melding van een steekpartij in een huis aan de Hogewerf in Wouw. Het gaat om een 23-jarige, een 24-jarige en een 25-jarige man uit Wouw. Ze zijn bekenden van elkaar.

De melding van de steekpartij kwam rond tien uur binnen bij de hulpdiensten.

Aanspreekbaar

Toen de agenten aankwamen, zagen ze drie gewonden. Ze waren allemaal aanspreekbaar maar zijn wel naar een ziekenhuis gebracht. Na doktersbehandeling mochten zij het ziekenhuis weer verlaten.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er wordt onderzocht of het daadwerkelijk gaat om een steekpartij.