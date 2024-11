Bij een steekpartij aan de Hoge Werf in Wouw zijn zaterdagavond vier personen gewond geraakt. Dat meldt de politie Bergen op Zoom op X. Agenten en ambulance medewerkers zijn druk met het behandelen van de slachtoffers.

Er is een persoon aangehouden. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Dat moet volgens de politie uit onderzoek blijken.