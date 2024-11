Ploeggenoten verbazen zich over situatie van Pepi: 'Dit is heel speciaal'

Het gaat de laatste tijd steeds vaker over Ricardo Pepi bij PSV. De reservespits grijpt steeds nadrukkelijker zijn kans en is inmiddels topscorer van de Eredivisie. Waar Bosz nogmaals benadrukte dat hij Luuk de Jong niet zomaar uit de basis speelt, verbazen zijn teamgenoten over de situatie die er nu is bij PSV.

Ricardo Pepi begon zaterdagavond in de basis bij PSV omdat Luuk de Jong lichte klachten had. Dat deed hij met verve want met een hattrick hielp hij zijn ploeg aan een 5-0-zege. Matteo Dams noemt de situatie waarin ze zitten speciaal. "We hebben het onderling met teamgenoten wel vaak over deze situatie. Het is heel speciaal dat wij de topscorer van de Eredivisie normaal op de bank hebben zitten. Het is terecht dat hij nu wat meer kansen krijgt, maar het is voor hem zonde dat hij een fenomeen voor zich heeft."

"Met deze hattrick verandert de rol van Pepi niet."

Daarmee doelde de verdediger op Luuk de Jong die mits fit de voorkeur krijgt van Peter Bosz. "Deze hattrick verandert dat ook niet", wilde de trainer gelijk al laten weten. Dams is in ieder geval blij dat de keuzes door de trainer worden gemaakt. "Ik heb daar gelukkig niks over te zeggen. We hebben twee fantastische spitsen die ook nog eens leveren. Dat is voor ons geweldig."

"Het was vandaag ook gewoon echt heel goed."