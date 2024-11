Auto crasht en slaat over de kop, beknelde bestuurder bevrijd

Een automobilist crashte zaterdagnacht met zijn auto in de Rouppe van der Voortlaan in Ulvenhout. Dit gebeurde rond kwart over drie.

De bestuurder raakte door nog onbekende reden van de weg, botste met zijn auto op een lantaarnpaal, raakte een bankje en kwam vervolgens met de auto ondersteboven in de bosjes tot stilstand.

De bestuurder raakte met de auto ook nog een lantaarnpaal en een bankje (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

Geknipt

De bestuurder zat na de crash bekneld en moest uit de auto geknipt worden door de brandweer. Iemand die bij hem in de auto zat, kon zelf uit de auto komen. De bestuurder is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht voor verdere controle. De weg werd afgezet zodat er onderzoek gedaan kon worden. Een berger heeft de auto meegenomen.