Een ongekend warme novemberzondag: 'Het regent records'

Niet eerder was het zo warm op 24 november als deze zondag. Het vorige record stond in Brabant op 16,3 graden, gemeten over alle weerstations in onze provicie. "Daar gaan we zeker 2 graden overheen", meldt weerman Rico Schröder van Weerplaza.

En het kwik zal naar zijn verwachting zelfs nog een beetje gaan stijgen. "In Limburg werd rond het middaguur al ruim 17 graden gemeten. De stevige wind uit het zuidwesten zal die extreem hoge temperatuur later op de dag ook bij ons gaan bezorgen", verwacht Schröder. Het warmterecord wordt ook door weerstation De Bilt gemeld. Voor het hele land geldt dat het niet eerder zo warm was op 24 november als deze zondag. In De Bilt werd rond het middaguur 14,7 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1980. Toen werd het 14,4 graden in De Bilt. Het is vooral te danken aan de stevige wind dat we weer een warmterecord te pakken hebben, meent Schröder. "Die voert zeer zachte lucht aan. Dat houdt vanavond en vannacht nog aan. Pas in de vroege ochtend gaat het vanuit het westen regenen." De neerslag houdt zeker een uur of vijf tot zes aan, voorspelt Weerplaza. "Daarna verdwijnt de regen in oostelijke richting. Zodra het droog wordt gaat de temperatuur ook zakken. Het koudefront uit het westen zal daarna het weer voor komende week gaan domineren."

"Het regent records en dat is zorgwekkend."