Danse Macabre voorgoed op je lijf, Kelly en Bjorn zetten bijzondere tattoo

Sommige mensen stonden er uren voor in de rij en anderen zijn er al honderd keer in geweest, de nieuwste Efteling-attractie Danse Macabre. Maar de liefde voor deze attractie gaat bij Kelly en Bjorn van Dam uit Geertruidenberg wel heel erg ver. Zij hebben 'm op hun arm getatoeëerd.

Vol trots schuift Kelly de mouw van haar shirt omhoog. Op haar bovenarm wordt een grote tatoeage van een zwarte kat onthuld. "Dit is de kat die in de Danse Macabre verandert in het kwaad," legt ze uit.

Ook bij haar man Bjorn zit de liefde voor de nieuwe attractie zichtbaar diep. Op zijn arm staat een nog grotere tattoo. "Het is de dirigent met daaronder een Vlederik uit het oude spookslot. Die komen terug in de Danse Macabre."