Scholen in Breda worden op social media bedreigd met schietpartij

Op social media is zondag een bericht gedeeld waarin wordt gedreigd dat er op scholen in Breda maandag geschoten gaat worden. De politie zegt dat het op de hoogte is van het bericht en dat ze het onderzoeken waar het vandaan komt en wie er achter zit.

Op social media gaat een foto rond met daarop een pistool en patronen. "Aankomende maandag schietpartijen in verschillende scholen in Breda" en de tekst "Iedereen gaat dood". De scholen Onze Lieve Vrouwelyceum, het Newmancollege en het Mencia de Mendoza Lyceum worden genoemd. Deze scholen vallen onder scholenkoepel Libreon.