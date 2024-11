Brand boven café middenin centrum, 20 mensen geëvacueerd

Boven café Le Clochard op de Heuvel in Tilburg heeft zondagavond laat brand gewoed. Daarbij kwam veel rook vrij. Het café, het City Hotel en meerdere naastgelegen kroegen werden ontruimd. De ruimte waar de brand uitbrak, is flink beschadigd. Het café eronder heeft veel waterschade.

De brand in de ruimte boven het café brak uit rond kwart voor elf 's avonds. De brandweer schaalde op naar een grote brand. Omdat er veel rook bij vrijkwam, werd mensen in de buurt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio zijn ongeveer twintig mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in andere cafés in de buurt. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Veel voetbalsupporters op de been

De brand woedde aan het begin van de Heuvel, een van de uitgaansstraten in Tilburg. De brandweer riep omstanders op om afstand te houden 'zodat de hulpdiensten veilig hun werk kunnen doen'.

Op het moment dat de brand uitbrak, was het druk in het centrum. Er waren nog veel Willem II-supporters op de been na de voetbalwedstrijd van zondagmiddag tegen NAC Breda.

Ventileren

Rond middernacht werd het sein brand meester gegeven. "De brandweer is de komende tijd nog aan het nablussen en ventileren van de naastgelegen panden", laat de Veiligheidsregio weten.