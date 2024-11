Huis beschoten terwijl bewoners thuis zijn: 'Ik hoorde 6 of 7 knallen'

Aan de Gagelstraat in Valkenswaard is zondagavond rond kwart over tien een huis beschoten. De bewoners waren thuis toen dit gebeurde. Ze raakten niet gewond.

Een getuige laat weten zes tot zeven schoten gehoord te hebben. Camerabeelden

De politie doet onderzoek. Agenten bekijken of er bruikbare camerabeelden van de omgeving zijn waarop iets verdachts te zien is rond het tijdstip waarop er geschoten werd. Daarnaast is de politie op zoek naar getuigen.