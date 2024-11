Schuurtje verwoest na explosie en brand: 'Accu van de fiets'

Een schuur bij een huis aan de Beilenstraat in Tilburg is zondagnacht verwoest door een brand en een ontploffing. Volgens de politie gaat het om vuurwerk, maar de bewoner heeft het over de accu van een elektrische fiets. In en rond de verwoeste schuur werd later ook nog asbest gevonden.

De bewoner van het huis werd rond half vier 's nachts wakker van een enorme knal. Hij keek uit zijn raam en zag een enorme vlam uit zijn schuurtje komen.

Toen politie en brandweer langskwamen, stond het schuurtje al volledig in brand. Onderzoek doen is lastig, omdat vrijwel alles is ingestort.

Elektrische fiets

Het vermoeden van de politie denkt dat er vuurwerk in het schuurtje lag opgeslagen, maar volgens de bewoner was het de accu van een elektrische fiets die in brand zou zijn gevlogen. "Mijn zoon legt die elke avond op de oplader. En van die fiets is niks meer over."

Asbest

De ontploffing veroorzaakte scheuren in de fundering van het schuurtje dat hierdoor dreigde in te storten. De brandweer heeft het schuurtje afgebroken. Daarbij werd ook nog asbest gevonden. De omgeving is afgezet met lint.