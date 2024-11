Schuurtje verwoest na explosie en brand, ook asbest vrijgekomen

Een schuur bij een huis aan de Beilenstraat in Tilburg is zondagnacht verwoest door een brand en een ontploffing. Mogelijk is er vuurwerk in het spel. In en rond de verwoeste schuur werd later ook nog asbest gevonden. De omgeving is afgezet.

De politie en brandweer kwamen zondagnacht rond tien over halfvier af op de melding van de brand in de straat. Het schuurtje stond toen al volledig in brand. Vervolgens vond er een explosie plaats, meldt een 112-correspondent van Omroep Brabant. Asbest

De ontploffing veroorzaakte scheuren in de fundering van het schuurtje dat hierdoor dreigde in te storten. De brandweer heeft het schuurtje afgebroken. Daarbij werd ook nog asbest gevonden. De omgeving is afgezet met lint.

Foto: SQ Vision.

Bewoner heeft geen idee

De bewoner van het huis vertelde de 112-correspondent dat hij 'geen idee' heeft hoe het zit met vuurwerk in de schuur. Wel zei hij dat de politie stukken vuurwerk mee had genomen voor onderzoek.