Willy en René nooit meer in actie op een voetbalveld: 'Het was een drama!'

Een historisch ogenblik, iets meer dan een week geleden in het Spaanse Sitges. Daar stonden de gebroeders Van de Kerkhof voor de allerlaatste keer samen op voetbalschoenen op een veld. "Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we dat nooit meer gaan doen", zegt René stellig. "Het was een groot drama." Ook Willy beseft dat het over en uit is.

"Dan denk je een bal twintig meter weg te gaan trappen, maar hij komt nog geen twee meter ver. Nee, dit moeten we niet meer doen. We trekken nooit meer voetbalschoenen aan." Na hun actieve loopbaan speelden de gebroeders nog ontelbare keren met de oud-internationals en verschillende gelegenheidsteams, maar daar komt dus nu een einde aan, zo vertellen zij in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "We speelden met een paar oudgedienden van in de zeventig die te gast waren bij een Memorial voor Johan Cruijff, tegenstander was een lokaal team uit Sitges met spelers die allemaal veel jonger waren. Dan krijg je ook nog met 7-0 op je kloten", zegt René. "Volgend jaar gaan we weer", zegt Willy. "Maar dan doe ik alleen de aftrap van de eerste helft en René van de tweede helft."

Zo eensgezind als de gebroeders zijn over het (niet) vervolg van hun eigen voetbal-escapades, zo verdeeld zijn ze over hét punt van discussie bij PSV op dit moment: wie moet de eerste spits van PSV zijn. "Ik vind dat Pepi het zo goed doet dat hij een keer de kans moet krijgen", meent René tot ongenoegen van zijn broer. "Pepi doet het goed maar wel tegen FC Groningen wat niks voorstelt. Luuk de Jong is en blijft de eerste spits." Daarbij wijst Willy erop dat De Jong veel meer doet dan alleen voor de goal komen. "Luuk is overal. Hij is ook vaak in het eigen strafschopgebied om mee te verdedigen. Luuk is nog te fit en te belangrijk om op de bank te zetten. Ik denk dat Pepi volgend seizoen zijn kansen moet krijgen." René wil daar niet op wachten. "Ik vind Pepi ook een betere voetballer dan De Jong. Laat hem nu zijn kansen maar krijgen."

René heeft zich dit weekend stevig geërgerd aan de arbitrage in sommige wedstrijden. "Bij Willem II-NAC wordt terecht een goal afgekeurd en dan krijgt Willem II vlak daarna een penalty als goedmakertje. Er waren echt koekenbakkers aan het fluiten." Daarbij doelt hij ook op de wedstrijd Ajax-PEC Zwolle waarover ook Willy nog wat te zeggen heeft: "PEC had een doeltrap verdiend maar Ajax krijg een hoekschop waaruit gescoord wordt. Die had dus nooit mogen tellen." In de podcast bespreken de broers ook het Nederlands Elftal, de komende wedstrijden tegen Shakhtar Donetsk en FC Utrecht en de toekomst van Memphis Depay.