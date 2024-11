Vechtpartij op middelbare school: vijf arrestaties, school blijft dicht

Op de middelbare school Pius X-College aan de Tuinstraat in Bladel is maandagochtend een vechtpartij geweest. Er zijn vijf mensen opgepakt, onder wie drie leerlingen. Alle arrestanten komen uit dezelfde familie. De school blijft maandag dicht. De 2100 leerlingen van de school zijn rond het middaguur naar huis gestuurd.

De vechtpartij begon rond half elf met drie leerlingen uit dezelfde familie. Toen de politie op de school was om de ruzie te sussen, werden de drie leerlingen opgepakt, onder meer voor vernielingen.

Toen de agenten naar buiten liepen met de drie verdachten, kwamen zij drie volwassenen tegen. Ook zij komen uit dezelfde familie als de opgepakte leerlingen.

De drie volwassenen wilden de arrestatie van de drie leerlingen volgens een woordvoerder van de politie 'beletten. Twee van de drie volwassenen werden daarom aangehouden. Bij de aanhouding van een van hen is een stroomstootwapen ingezet.

Reactie van rector

Volgens Maarten de Veth (57), rector-bestuurder van de school, zagen veel leerlingen de vechtpartij gebeuren. "Het gebeurde in en rondom lokalen, maar ook in de gangen."

"Het incident heeft medewerkers en leerlingen geraakt", zegt de rector. "Leerlingen die getuige zijn geweest hebben hun verhaal kunnen doen. We hebben ze die ruimte gegeven."

Tijdens de vechtpartij werden andere leerlingen opgeroepen om in de lokalen te blijven. Hun veiligheid was 'nooit in het geding', zegt de rector. Dinsdag gaat de school volgens hem weer open. De politie doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd.