Zes meter hoge loods van buurman frustreert bewoners monumentaal pand

Compleet verbijsterd staart Bram Bruijns uit Oosterhout naar de zes meter hoge loods die zijn achterbuurman pal naast zijn achtertuin bouwt. Het gevaarte verpest het uitzicht vanuit de voormalige leerlooierij, waarin hij met zijn gezin woont. Het monumentale pand komt nu letterlijk in de schaduw van de loods te staan. “Ons woongenot is flink afgenomen”, zegt een gefrustreerde Bram, die inmiddels een advocaat heeft ingeschakeld. Donderdag vindt een hoorzitting plaats.

Bram beweert dat hij niet is geïnformeerd over de plannen en dus ook nooit toestemming heeft gegeven voor het enorme bouwwerk. Er zou volgens hem alleen een erfafscheiding worden vervangen. “Dat dit zou uitmonden in een zes meter hoge loods had ik nooit gedacht”, vertelt Bram.

Al drie jaar wonen Bram en zijn partner Carin naar volle tevredenheid in hun in 1879 gebouwde woning, ondanks dat ze een druk kruispunt voor de deur hebben. De achtertuin, waar hun drie kinderen graag spelen, is altijd een fijne plek voor ze geweest. Maar hun woongenot is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Achterbuurman John van Huffel bouwt namelijk, met toestemming van de gemeente Oosterhout, een zes meter hoge loods pal achter hun huis. Daar wil hij een glas-in-lood-atelier in beginnen.

Maar Bram en Carin hadden dit gewoon kunnen lezen in het lokale weekblad van Oosterhout. Daarin is namelijk gedeeld dat de gemeente Oosterhout op 13 april 2023 een vergunning heeft verleend aan hun achterbuurman in de Van Liedekerkestraat, voor het bouwen van een loods om een glas-in-lood-atelier te exploiteren. Na publicatie en openbaarmaking in het weekblad, hebben belanghebbenden zes weken lang de mogelijkheid gehad om bezwaar in te dienen. “Dat hebben zij echter niet gedaan”, zegt achterbuurman John van Huffel. De vergunning is daarmee onherroepelijk.

John ziet het probleem ook niet. Zijn perceel is namelijk officieel bestemd voor bedrijfsactiviteiten en de loods past binnen de bouwregels. In zijn vergunning, die hij op 10 januari 2023 indient, staat dat hij van plan is er ‘kleine ambachtelijke werkzaamheden’ te verrichten, zoals een glas-in-lood-atelier. “Ik heb gewoon een vergunning en alles is volgens de regels gegaan”, verdedigt John zich.

Maar het glas-in-loodbedrijfje is slechts een ‘dekmantel’ voor Johns hobby, vermoedt Bram. De loods zou vooral gebouwd zijn om Opel Manta's en modeltreinen te kunnen stallen, volgens Bram. "Hij liegt in zijn eigenbelang en probeert met onwaarheden zijn plan te realiseren." In een gesprek dat hij stiekem met zijn buurman opneemt en dat in handen is van Omroep Brabant, geeft John ook toe dat hij meer ruimte nodig heeft voor zijn hobby. Het kan daarnaast nog wel jaren duren voordat hij aan de slag gaat met het glas-in-lood-atelier. "Ondanks het geleverde bewijs dat de loods waarschijnlijk niet voor bedrijfsactiviteiten gebruikt gaat worden, werkt de gemeente Oosterhout mee aan de bouwplannen pal naast een van haar gemeentelijke monumenten", vat Bram de situatie samen.

Hij laat het er niet bij zitten. Tijdens een hoorzitting komende donderdag pleit Bram ervoor dat de gemeente Oosterhout handhaaft op de activiteiten in de loods en beter toezicht houdt op haar monumentale panden. De kwestie heeft inmiddels niet alleen het woongenot van de familie Bruijns geraakt, maar ook de verhoudingen tussen de buren op scherp gezet. “Ik wil er alles aan doen om te voorkomen dat de loods afgebouwd wordt”, besluit Bram.