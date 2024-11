Leerlingen geschrokken van dreiging op scholen: 'Je weet maar nooit'

Leerlingen zijn geschrokken van de dreiging op social media dat er op meerdere scholen in Breda en Etten-Leur maandag geschoten zou worden. Toch gingen de meesten maandag 'gewoon' naar school, nadat er voor de bedreiging een minderjarig meisje met de Nederlandse nationaliteit werd opgepakt in België. "Ik dacht al dat het nep was, maar je weet maar nooit."

Yvo (13) zit op het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda, een van de bedreigde scholen. Hij zag het bericht over de schietpartij zondagavond op social media. "Ik schrok ervan, het leek wel echt. Ik wilde niet meer naar school." Zijn moeder stelde hem gerust. En toen bleek dat de politie iemand had opgepakt, was voor Yvo de stress voorbij. "Ik was opgelucht. En ik ben vanochtend met een gerust hart naar school gegaan." LEES OOK: Scholen bedreigd: minderjarig meisje uit België opgepakt Ook klasgenoot Joery (13) wist van de dreiging. Maar hij maakte zich er minder druk om. "Ik dacht al dat het nep was, maar je weet maar nooit." Op school was er volgens Yvo en Joery genoeg ruimte om erover te praten. "We hebben het er aan het begin van de dag tijdens de mentorles over gehad. En daarna was een een dag net als anders."

"Ik vind het raar, zoiets gebeurt toch bijna nooit in Nederland?"

Isa (16) vind de situatie vooral raar. "Ja, zoiets gebeurt toch bijna nooit in Nederland? Mijn ouders waren ook wel even ongerust." En ook vriendin Enara (15) keek ervan op. "Maar ik nam het bericht niet zo serieus. De foto van het pistool met de hulzen zag er heel nep uit." Toch geeft ze eerlijk toe dat ze wel wat spanning voelde toen ze vanochtend naar school ging. "We hebben het er onderling wel even over gehad. Maar we hebben er ook wel grapjes over gemaakt. Dit was zo dom, zoiets doe je toch niet?"

"In onze klas waren er zeven of acht kinderen niet."