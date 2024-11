Automobiliste wijkt uit voor konijn, schrikt en rijdt het kanaal in

Een automobiliste is maandagavond het kanaal ingereden bij de Bouwlingstraat in Oosterhout. De vrouw zag op de weg een konijn en ze moest ervoor uitwijken. Door de schrik reed ze vervolgens het Wilhelminakanaal in.

De bestuurster kon vervolgens zelf uit de auto komen. Daar werd ze op de kant opgevangen door medewerkers van een ambulance. Ook waren er brandweerlieden bij. Zij concludeerden dat er behalve de vrouw niemand anders in de auto heeft gezeten.