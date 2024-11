Duo komt om het leven tijdens politieachtervolging, auto geraakt op spoor

Op een spoorwegovergang in Berghem zijn maandagnacht twee inzittenden van een auto om het leven gekomen. Hun auto werd op de overgang aan de Burgemeester Van Erpstraat aangereden door een trein. Dit gebeurde rond een uur 's nachts.

De auto kwam op de bewaakte overgang terecht tijdens een politieachtervolging. Waarom agenten achter de auto aangingen, is vooralsnog niet bekendgemaakt. Opvallend is dat op foto's is te zien dat de spoorbomen niet zijn beschadigd.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche onderzoekt de betrokkenheid van de politie bij het dodelijke ongeluk.

Een woordvoerder van ProRail laat weten dat in de trein niemand gewond raakte bij de botsing.