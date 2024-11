Twee doden bij politieachtervolging in Berghem: auto geschept door trein

Op een spoorwegovergang in Berghem zijn maandagnacht twee inzittenden van een auto om het leven gekomen. Hun auto werd op de overgang aan de Burgemeester Van Erpstraat aangereden door een trein. Dit gebeurde rond een uur 's nachts.

De auto reed met hoge snelheid over de bewaakte overgang tijdens een politieachtervolging. Een politiewoordvoerder laat weten dat de achtervolging was ingezet omdat het voertuig verdacht was. De auto kwam op de overweg in botsing met de trein. Opvallend is dat op foto's is te zien dat de spoorbomen niet zijn beschadigd.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche onderzoekt de betrokkenheid van de politie bij het dodelijke ongeluk.

Een woordvoerder van ProRail laat weten dat in de trein niemand gewond raakte bij de botsing.

Geen treinen

Omdat de politie onderzoek deed bij de overweg, reden er tussen Oss en Wijchen tot negen uur dinsdagochtend geen treinen. Er reden wel beperkt bussen tussen Oss, Ravenstein, Wijchen en Nijmegen.

Het autowrak is dinsdagochtend weggehaald.