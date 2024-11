Ongeluk op A50 leidt tot flinke file

Het is dinsdagochtend druk op de snelwegen in onze provincie. Op de A50 van Oss naar Eindhoven gebeurde een ongeluk bij Veghel-Noord. Dat leidde tot een kilometerslange file. De vertraging liep op tot een uur.

De linkerrijstrook werd daar ruim een halfuur afgesloten. Verkeer kreeg vanwege de vertraging het advies om te rijden via Den Bosch over de A59 en de A2. Rond kwart voor acht was de weg weer vrij.

N264

Vanwege de file op de A50 is het ook druk op de N264 van Gennep richting Uden. Daar komt het verkeer voor Uden in een vier kilometer lange file terecht vanaf Volkel, goed voor ruim een halfuur vertraging.

Ook op andere wegen is het dinsdagochtend druk. Verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat vanaf Veghel bijna een halfuur stil. En op de A27 van Breda naar Gorinchem staat zo'n zeventien kilometer file, goed voor bijna een halfuur vertraging.