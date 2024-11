Nog geen zekerheid over De Jong en Lang voor cruciaal duel PSV met Shakhtar

Trainer Peter Bosz kon dinsdagochtend nog geen duidelijkheid geven over de inzetbaarheid van Luuk de Jong en Noa Lang in de Champions Leaguewedstrijd van PSV tegen Shakhtar Donetsk van woensdag. De twee aanvallers waren zaterdag tegen Groningen nog afwezig en hebben in de tussentijd nog niet volledig meegetraind. De trainer hoopt op een terugkeer van de twee, want de wedstrijd tegen Shakhtar moet gewonnen worden.

Bosz wilde dinsdagmorgen alvast de Nederlandse pers en zijn ploeg waarschuwen voor Shakhtar Donetsk. "Ik heb het gevoel alsof iedereen vrij makkelijk over deze wedstrijd heenstapt. Maar bij Shakhtar lopen ook gewoon hele goede voetballers rond. Dit is een ploeg die goed kan voetballen." Dat bewezen de Oekraïners bijvoorbeeld al in Londen. Tegen Arsenal werd er 'maar' met 1-0 verloren. "En wij weten zelf van vorig seizoen nog hoe moeilijk die wedstrijd is", doelde Bosz op de 4-0 nederlaag van PSV in Engeland. "Zij wisten met vlagen Arsenal onder druk te zetten en verliezen uiteindelijk door een knullig doelpunt. We moeten vol aan de bak en moeten winnen. Maar dat is niet zomaar gedaan."

"Deze wedstrijd is extra belangrijk."

PSV staat op dit moment 24e op de ranglijst van de Champions League. Dat is aan het einde van de rit net genoeg om de volgende ronde te halen. Shakhtar Donetsk staat 28e en is dus een directe concurrent in de strijd om de volgende ronde. "Daarom zijn onze thuiswedstrijden in de Champions League zo belangrijk. Daar moeten wij onze punten pakken. Dat lukte tegen Girona. Alleen tegen Sporting CP geven we de overwinning weg. Dat zorgt ervoor dat deze wedstrijd extra belangrijk is."

"De Jong heeft gisteren voor een deel meegetraind, Noa Lang helemaal niet."