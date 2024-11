Klusbus van Bram komt in opslag van museum: 'Voor volgende generaties'

De klusbus van Bram Boerdijk uit Son krijgt een bijzondere bestemming: de bus komt in het archief van het Nederlands Openluchtmuseum. Over honderd jaar kunnen mensen komen kijken hoe een klusbus er in 2024 uitzag. “Dat vind ik een enorme eer”, zegt Bram. Dinsdag had de 66-jarige klusser zijn allerlaatste karwei: het plaatsen van een dakraam bij een huis in Eindhoven.

Alles wat met de bus te maken heeft, komt in de opslag van het museum. Dat zogeheten CollectieCentrum Nederland bevindt zich sinds 2021 in Amersfoort. Daar worden 500.000 objecten bewaard. “Mijn spullen worden geconserveerd voor honderd tot tweehonderd jaar. Zodat ze in de toekomst bestudeerd kunnen worden en om dan aan mensen te laten zien: zo deden klussers in het jaar 2024 hun werk. Wat voor gereedschap ze gebruikten, hoe ze hun opdrachten kregen. Het draait vooral om mobiel erfgoed. De auto als klusbus is daarbij het hoofdthema.”

"Bij mij ging een lampje branden."

Zijn klusbus, gereedschap, kleding en administratie worden onderdeel van de collectie. Bram heeft zichzelf voor het project opgegeven. Twee jaar geleden was er in het Nederlands Openluchtmuseum een algemene ledenvergadering van een brancheorganisatie voor klussers. “In de uitnodiging stond dat de conservator een toelichting zou geven op de zoektocht naar de ‘Nederlandse klusbus’. Bij mij ging er een lampje branden. Ik wilde over niet al te lange tijd stoppen met mijn klusbedrijf.” ”Ze hebben de spullen en de administratie bekeken. Ze waren dolenthousiast. Ze willen de bus gaan bewaren zoals-ie nu op de weg zou kunnen worden aangetroffen. Als je ‘m zou laten stoppen en zou gaan kijken wat er allemaal in zit. Een momentgetrouwe weergave.”

Foto: Rogier van Son

“Die bus betekent alles voor mij. Het is mijn vervoermiddel, een kantine, vergaderruimte en zelfs een eerstehulpkamer met verbanddozen. Veel klanten kijken binnen in de bus om te zien hoe het eruitziet. Dan zeggen ze: ‘Dan zien we hoe netjes de klusser is.’ Het is mijn visitekaartje.”

"Voor elk type werk heb ik apart gereedschap.”

Bram doet verschillende soorten klussen. Daarom krijgen mensen over honderd jaar een heel divers scala aan gereedschap te zien. “Ik repareer kleine horloges, haal grote bomen uit tuinen en alles wat daar tussenin zit: keukens, toiletten, badkamers, vloeren, dakramen – noem het maar op. Voor elk type werk heb ik apart gereedschap.” Alles is keurig geordend. “Ik werk altijd heel nauwkeurig. Ik heb geen gewone waterpas, maar een digitale. Die laat tot op de tiende millimeter zien of iets waterpas staat. In de 18,5 jaar dat ik een klusbedrijf heb gehad, heb ik meer dan 900 klussen gedaan. Sommige klussen duurden wel twee maanden. Ik heb meer dan 7000 foto’s gemaakt. Het hele proces is dus goed gedocumenteerd.”

Foto: Rogier van Son

Bram gaat ook nog op de foto met al zijn gereedschap. “De conservator heeft laten weten dat hij een luchtfoto wil laten maken, terwijl ik op de grond lig met al mijn gereedschap om me heen. Mijn reactie was dat je dan wel een voetbalveldje nodig hebt. Dat gaan ze regelen.”

"Het gaat mij om de eer om die auto daar neer te mogen zetten."

De bus van Bram wordt een tijdcapsule voor toekomstige generaties. Zijn spullen worden binnenkort allemaal genummerd. Het museum koopt alles, maar voor Bram is het geld niet belangrijk. “Het meeste is al afgeschreven. Het gaat mij om de eer om die auto daar neer te mogen zetten en dat hij zo lang bewaard blijft voor het nageslacht. Het is een bijzonder einde van mijn bedrijf. Ik ben hier apetrots op.”