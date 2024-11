Dit grote talent kreeg wake-up call: 'Motivatie om veel beter te worden'

Met Bart Verbruggen (22) heeft het Nederlands elftal een zeer talentvolle Brabantse doelman onder de lat staan. Bij Jong Oranje maakt provinciegenoot Robin Roefs deel uit van de selectie. Met zijn 21 jaar is de Heeswijker in dienst van NEC één van de jongste doelmannen in de Eredivisie. Een gesprek over dromen, een wake-up call, Spanje en de tegenstander van komende zondag: Ajax.

Hij verruilde zijn jeugdliefde voor de eredivisionist uit Nijmegen en ook wisselde hij van basisschool. “Ik kwam in een klas met allemaal jongens die bij NEC in de opleiding zaten. Iedereen droomde ervan om het betaald voetbal te halen. Overigens is het bijna niemand van mijn generatie gelukt. Daar wordt binnen de club wel voor gewaarschuwd. Je moet je er niet blind op staren. Ik heb ook periodes gehad dat ik twijfelde, maar de club heeft altijd vertrouwen in me gehad.”

De basis voor zijn carrière werd gelegd bij de plaatselijke VV Heeswijk. “Ik was veldspeler, maar om de zoveel weken trok ik de keepershandschoenen aan. Toen ik na de E’tjes de keuze maakte om vast te gaan keepen, werd ik een jaar later gescout door NEC.”

Na het vertrek van Cillessen kwam er voor de 1.93 meter lange Roefs een plek vrij. “Er staan weinig jongens van mijn leeftijd in de basis. Trainers kiezen over het algemeen voor een keeper die het al heeft laten zien. Keepen is een ervaringsvak, maar uiteindelijk is het aan jezelf om te laten zien wie de beste is.”

Vorig seizoen debuteerde hij in de Eredivisie, dit seizoen is hij de vaste doelman van de Nijmegenaren. “De laatste jaren heb ik goede keepers voor me gehad. Met Jasper Cillessen heb ik bijvoorbeeld veel gesproken over hoe hij de top haalde. Van een WK tot Champions League, hij heeft zoveel meegemaakt.”

Roefs mocht op zijn zestiende voor het eerst mee met de selectie naar Spanje. Dat trainingskamp noemt hij een wake-up call. “Voor mijn gevoel ging het goed met mijn ontwikkeling en wilde ik zo doorgaan. Tussen de grote mannen zag ik echter dat er nog heel veel dingen beter moesten. Alle ballen vlogen er de eerste trainingen in. Het gaf me de motivatie om veel beter te willen worden.”

Als kind droomde hij van het Nederlands elftal. “Die droom is er nog steeds. Het is mooi om bij Jong Oranje te zitten tussen de beste jongens van mijn leeftijdscategorie. Mijn eerste doel is om dit seizoen alles te spelen bij NEC. Van daaruit zien we wel verder. Ik heb niet specifiek een club waar ik per se graag wil spelen. Spanje lijkt me een mooi voetballand.”

Eerst richt Robin de pijlen op komende zondag als Ajax op bezoek komt. "Een wedstrijd tegen Ajax is altijd pittig. We zullen op ons best moeten zijn om een resultaat te halen. Daarnaast is het ook leuk om Youri Baas weer te zien. Hij speelde hier vorig jaar en ik zie hem tegenwoordig bij Jong Oranje."