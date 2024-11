Automobilist wordt onwel en overlijdt op A58, woede over filmende passanten

Een automobilist is dinsdagmiddag onwel geworden en overleden op de A58 bij Tilburg. De snelweg werd daarom afgesloten in de richting van Breda naar Eindhoven. Een wijkagent die kwam helpen met de reanimatie is boos over passanten die filmden. "Hoe haal je het in je kop?"

De wijkagent van de wijk Reeshof deelt zijn ongenoegen op Instagram. "Ik wil toch even een woordje richten aan alle mensen die filmend voorbij komen rijden, terwijl wij met man en macht een leven proberen te redden", begint de agent het betoog. "Hoe haal je het in je kop en wat heb je eraan? En, ik had geen tijd om kentekens te noteren, want dat was totaal niet belangrijk", zegt de wijkagent er meteen bij. "Meer woorden ga ik er niet aan vuil maken, want dan moet ik mezelf weer verantwoorden." Omrijden

De A58 was vanaf vijf uur 's middags afgesloten door de reanimatie. Verkeer moest tot ongeveer halfzeven 's avonds omrijden via Den Bosch, over de A65 en de A2. Ook de verbindingsweg tussen knooppunt De Baars en de A65 richting Den Bosch was dicht.