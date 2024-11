Rob Jetten gaat trouwen met grote liefde Nicolás: 'Nerveuzer dan ik dacht'

Politicus Rob Jetten (37) is op één knie gegaan voor zijn Argentijnse liefde Nicolás Keenan. "Soon to be Mr&Mr", schrijft de hockeyer op zijn Instagram.

"Ik vond dat het wel eens tijd werd", zegt de politicus uit Veghel in een interview tegen de Linda. Hij had de kaarsjes aangestoken, muziek opgezet en eten gekookt. "Ik was nerveuzer dan ik had gedacht, maar het was een gezonde, goede spanning."

"We hebben altijd heel veel plezier met elkaar."