Na een ongeluk op de A59 hebben mensen op de snelweg ruzie gemaakt. Automobilisten zouden elkaar bedreigd hebben na een botsing en zijn aangehouden.

De weg was daardoor dicht in de richting van Nieuwkuijk naar Den Bosch-Maaspoort. Inmiddels is alleen nog de rechterrijstrook afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden.