Na een ongeluk op de A59 zijn mensen dinsdagavond met elkaar op de vuist gegaan. Dat meldt de ANWB.

De weg is afgesloten in de richting van Nieuwkuijk naar Den Bosch-Maaspoort. De snelweg is dicht voor de politieactie en verkeer wordt omgeleid. Verkeer kan rekenen op een vertraging van een half uur.