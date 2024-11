Op de A2 bij Zaltbommel is in beide richtingen één rijbaan afgesloten door een politieactie. De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) is daar bezig met een grote controle. Ook de douane en de belastingdienst zijn erbij.

Er staat nog een klein beetje vertraging, in de richting van Utrecht naar Den Bosch. De controle zal nog tot middernacht duren.