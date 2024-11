Vertraging voor verkeer door grote politiecontrole op A2

De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) heeft dinsdagavond op de A2 bij Zaltbommel een grote controle gehouden. Ook de douane en de Belastingdienst waren erbij.

Eén rijbaan van de snelweg was daarom in beide richtingen (naar Den Bosch en naar Utrecht) afgesloten. Dit zorgde voor een vertraging van een uur voor het verkeer, in de richting van Utrecht naar Den Bosch.

De controle duurde tot middernacht. Of er veel boetes zijn uitgedeeld, is nog niet bekend.