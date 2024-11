Johan herbouwde het huis van zijn opa en opent het precies 100 jaar later

Op de kop af 100 jaar nadat de eerste steen door zijn opa werd gelegd, heeft Johan van Berkel uit Vught zijn huis officieel kunnen openen. De afgelopen twintig jaar herbouwde Johan (64), die zelf aannemer is, het hele huis vanaf de grond. Omdat het een markant pand is en omdat allemaal zolang duurde kwam burgemeester Roderick Jan van de Mortel voor de opening. "Je ziet dat er veel liefde in zit."

Johan woonde lang in het huis dat zijn opa honderd jaar geleden bouwde, aan de rand van Vught. Het huis aan de Esscheweg was in de loop der jaren behoorlijk verouderd. “In de winter waaide de wind letterlijk door het het huis en als er een vrachtwagen langsreed, trilde het hele huis,” vertelt hij wijzend naar een oude foto van het boerderijtje. “Twintig jaar geleden vroeg mijn vader: 'Waarom gooi je dat huis niet plat en bouw je het opnieuw?'

Waarom niet, dacht Johan Hij is tenslotte aannemer en klusjesman van beroep. Tijdens een van zijn klussen op het gemeentehuis van Vught, vertelde hij burgmeester Roderick Jan van de Mortel over zijn plannen. “Iedereen die tussen Esch en Vught rijdt, komt langs dit huis en ziet een brok nostalgie. Ik beloofde hem de opening te doen", vertelt Van de Mortel. “Maar jaren later, was er nog steeds geen huis.”

Johan heeft maar liefst 18 jaar gedaan over het slopen en opnieuw bouwen van zijn huis. Terwijl de 64-jarige vakman door een map met foto’s van het bouwproces bladert, vertelt hij waarom het zo lang heeft geduurd. “Ik wilde alles zelf doen. Maar ik had ook veel andere klussen als ZZP’er en er moest ook brood op de plank komen”, blikt hij terug. “Overdag was ik aan het werk en in de avond was ik aan het klussen in het huis. Maar ik vond het ook belangrijk dat ons gezinsleven doorging.”

Samen met zijn vrouw en drie kinderen woonde hij daarom jaren in de schuur op het terrein. “Ik noem het een schuur, omdat mijn opa vroeger op die plek een schuur had staan. Maar het was eigenlijk een kleiner huis waar we met z’n allen heel fijn hebben gewoond al die jaren.”