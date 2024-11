Lange files door boom op de weg en slecht weer, drukke avondspits

Een deel van een boom op de weg op de A27 en het slechte weer hebben er woensdagmiddag voor gezorgd dat de avondspits al vroeg op gang kwam. De boom kwam terecht op de A27 bij Oosterhout, de rechterrijstrook is dicht. Een deel van een boom is op de A27 bij Oosterhout beland. Voor de afhandeling is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is een halfuur richting Breda.

De boom op de weg zorgde rond vijf uur 's middags al voor een halfuur vertraging richting Breda. Op de A27 was het al druk door een ongeluk bij Geertruidenberg eerder op de middag. Het ongeluk op de A27 gebeurde bij Geertruidenberg en zorgde al rond kwart voor vier voor veertig minuten vertraging. "Het is veel drukker dan normaal op een woensdag. Veel mensen ijken door de aangekondigde storm toch eerder naar huis te gaan", zei Mandy van der Plas van de ANWB woensdagmiddag op de radio bij Omroep Brabant. Rond halfvijf werd het ook drukker op andere wegen, zoals op een aantal N-wegen en de A2. Wie Brabant in wil, komt vanaf Nieuwegein al in een file van van 25 minuten terecht. Wie Brabant uitrijdt via de A2, komt vanaf Boxtel-Noord al in de file. Rond kwart voor vijf was de extra reistijd daar 50 minuten. Files op N-wegen

Ook op een paar N-wegen is het woensdagmiddag aansluiten. Op de N267 is tussen Drunen en Andel de extra reistijd drie kwartier vanaf de aansluiting met de A59 naar Wijk en Aalburg. Ook op de N286 tussen Breda en Klundert moet het verkeer geduld hebben. Vanaf Breda-Noord naar Wagenberg is de extra reistijd meer dan een kwartier. 'Houd rekening met drukke spits'

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke avondspits. Rond kwart voor vijf stond er in het hele land al 650 kilometer file: "Dat komt mede door het slechte weer." Rijkswaterstaat adviseert om voor vertrek de verkeersinformatie te bekijken.